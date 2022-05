Sono 7.675 i vaccinati contro la COVID-19 di oggi, venerdì 13 maggio, in Piemonte di cui a 72 è stata somministrata la prima dose, a 96 la seconda, a 1008 la terza e 6.499 la quarta.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono state inoculate 9.969.123 dosi, di cui 3.336.738 come seconde, 2.878.235 come terze, 144.910 come quarte.

Le dosi di Novavax somministrate sono 3.556.