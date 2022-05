A Settimo Torinese al via il Nice Festival, il primo Festival di circo contemporaneo

Martedì 17 maggio prende il via il primo Festival di circo contemporaneo del centro di produzione blucinQue/Nice, il Nice Festival di Settimo Torinese, che si terrà presso il parco Alcide De Gasperi dal 17 al 22 maggio con una programmazione intensa e i migliori artisti provenienti da tutto il mondo. Si apre così una stagione di spettacolo ricchissima – al festival di Settimo seguiranno il Nice Festival Chieri, il festival Sul Filo del Circo di Grugliasco e il Nice Festival Torino – grazie alla rete di partenariato avviata dal neonato centro di produzione e che vede protagonisti, oltre a quello di Settimo Torinese, i comuni di Grugliasco, Chieri, Torino e Moncalieri.

Nove spettacoli e compagnie differenti per un totale di 20 repliche su 6 giorni di festival con una media di 3-4 repliche al giorno cui si aggiungono, il martedì e giovedì, 4 appuntamenti dedicati alle scuole del territorio. In scena 39 artisti provenienti da Italia, Croazia, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia, Argentina, Messico, Cile, Colombia, Brasile, Uruguay e Repubblica Ceca: sono questi i numeri del Nice Festival di Settimo Torinese, una prima edizione che intende collegarsi alla tradizione della città di Settimo Torinese pur rinnovandola profondamente. Nel 2022 il tradizionale Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo giunge infatti alla sua decima edizione e, in occasione del Nice Festival, si analizzerà il rapporto fra circo e scienza invitando a intervenire prima degli spettacoli la fisica Veronica Rossetti.