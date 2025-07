A Sant’Anna di Andezeno un operaio di 47 anni ha un malore e muore mentre durante un sopralluogo

TORINO – Un uomo di 47 anni di Nichelino, Antonio Pianello, è deceduto, nella mattinata di ieri, a causa di un malore mentre si trovava alla Arcoplastica a Sant’Anna di Andezeno, Strada Provinciale di Chieri, 79, una azienda che produce contenitori e imballaggi.

Secondo quanto si apprende, il 47enne si trovava in azienda per fare un sopralluogo per una ditta esterna, di cui era dipendente, quando ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciato a terra. Nonostante i vari tentativi di rianimazione, i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Pianello. A essergli fatale potrebbe essere stato un infarto.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Chieri.

