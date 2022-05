Meteo, forti temporali tra il Torinese e il Pinerolese

Come previsto da questo pomeriggio in Piemonte si sta assistendo a forti temporali. I settori interessati sono quelli prealpini e pedemontani tra il Torinese e soprattutto il Pinerolese (dove localmente viene segnalato qualche allagamento). Da segnalare un forte temporale anche nella zona di Limone Piemonte.

Temporali in sviluppo, localmente intensi, tra Pinerolese, Saluzzese e la bassa Val Susa.

Si segnala una forte grandinata sulla Collina di Pinerolo e un nubifragio a Beinasco, in provincia di Torino.

@Foto di Azienda Agricola Alidemma

https://fb.watch/d52cGOD5vt/

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per le prossime 36 ore su tutte le zone della pianura piemontese (zone I, L e M) e sulle zone pedemontane di torinese e cuneese (zone C, D e E) per temporali di forte intensità che potranno portare raffiche di vento, grandinate e piogge intense e localizzate con locali allagamenti e dissesti.