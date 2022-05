Sono 6.906 i vaccinati contro la COVID-19 di oggi, venerdì 20 maggio, in Piemonte di cui a 122 è stata somministrata la prima dose, a 106 la seconda, a 958 la terza e 5.720 la quarta.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono state inoculate 10.017.826 dosi, di cui 3.338.293 come seconde, 2.884.003 come terze, 185.452 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.580.