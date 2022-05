Sono 6.360 le persone che oggi hanno ricevuto una dose di vaccino contro il coronavirus, covid19. A 75 la prima dose, a 101 la seconda dose, a 951 la terza, a 5.233 la quarta).

Dall’inizio della campagna inoculate 10.024.362 dosi, di cui 3.338.495 come seconde, 2.884.902 come terze, 190.798 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.585.