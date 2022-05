Settima edizione di Borgate dal vivo Festival: dall’11 giugno al 4 settembre

Mettere radici è il motto della settima edizione del Borgate dal vivo Festival, che in questo 2022 di ripartenze e nuovi orizzonti si terrà dall’11 giugno al 4 settembre in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia.

Borgate dal vivo si radica ulteriormente sul territorio caratterizzandosi anche quest’anno come festival multidisciplinare dei borghi e delle borgate alpine a livello europeo.

Le radici di un festival in espansione

La solidità dell’intreccio con la terra, la stabilità che ne deriva permettendo di elevarsi verso l’alto; e, allo stesso tempo, la crescita, il cambiamento, da ciò che dorme nel silenzio dell’inverno fino a sbocciare in primavera e a cambiare colore in estate. Così vuole essere Borgate dal vivo, fedele al terreno da cui è nata eppure sempre capace di crescere, nei sogni e nelle realizzazioni.

“Mettere radici” perché il festival e, in senso più lato, la proposta culturale dell’Associazione Revejo, è sempre più presente su un ampio territorio e, allo stesso tempo, continua a crescere e svilupparsi. Borgate dal vivo compenetra il terreno con le sue radici e, in superficie, fiorisce di proposte e collaborazioni nuove.

Il tema delle radici, nel 2022, costituisce per Borgate dal vivo anche un motivo di accelerazione sulle questioni legate all’emergenza climatica e alle possibili soluzioni di sostenibilità ambientale.

I luoghi del Festival

I luoghi del festival, innanzitutto. Da sempre, i luoghi sono al centro di un’attenta ricerca. Il territorio coinvolto vede una forte presenza in tutto il Piemonte, focalizzato sul torinese ma con ospiti di rilievo internazionale anche in altre province. Patrimoni Unesco come la Sacra di San Michele (TO), “beni faro” come l’ex Caserma Musso di Saluzzo (CN), l’anfiteatro romano di Susa (TO) sono solo alcuni dei principali luoghi di rappresentazione. A questi si abbinano i borghi storici dei centri alpini, ma anche i parchi e le location di alta montagna, da scoprire (o riscoprire) anche grazie ad appuntamenti culturali di alto profilo.

Le collaborazioni

Il 2022 inaugura nuove collaborazioni, in particolare quella con il Festival Internazionale della Musica da Camera di Cervo (IM), che permetterà uno scambio di spettacoli nei due cartelloni e in particolare porterà a Borgate dal vivo i Wooden Elephant, quintetto internazionale che rielabora album leggendari (dai Radiohead a Björk) sotto forma di opere classiche eseguite interamente con strumenti acustici, e il cubano Omar Sosa affiancato dalle percussioni di Ernesttico nel duo B-Black. Si consolidano inoltre rapporti proficui con rassegne culturali ed istituzioni che sono espressione della vastità e versatilità del territorio, da Occit’amo nelle valli cuneesi fino alla rinnovata, prestigiosa partnership con il Museo Egizio di Torino, che per il secondo anno consecutivo ospiterà la serata di inaugurazione nel suo cortile.

Gli eventi tra teatro, musica e parole

L’impegno nei confronti delle tematiche ambientali si esprime nella ricerca di spettacoli a emissioni zero. In collaborazione con Mulino ad Arte, in alcuni appuntamenti sarà il pubblico, pedalando su apposite biciclette munite di dinamo, ad alimentare il service audio e luci. Sul palco saliranno artisti come Giobbe Covatta (ad Avigliana, TO), con lo spettacolo 6 gradi e, a Bussoleno (TO), Alessandro Barbaglia, scrittore Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2021. Sono in programma anche spettacoli ed eventi di sensibilizzazione; appuntamenti, cioè, aventi l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità, unendo la bellezza dei luoghi alla qualità artistica, per indurre il pubblico verso una nuova riflessione.

Segnaliamo, in particolare: a Torino, l’evento di apertura della settima edizione del festival, con Valeria Solarino che leggerà L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono nel cortile del Museo Egizio; Sani, il nuovo spettacolo di e con Marco Paolini; Cambiare il clima, di FaberTeater (presso l’ex discarica riqualificata di Mattie, TO).

Un’importante partnership è stata attivata con la app AWorld, piattaforma che guida e incentiva le persone a vivere sostenibilmente misurandone l’impatto e il footprint. L’omonima startup italiana ha sviluppato l’app selezionata dalle Nazioni Unite a supporto della campagna ActNow contro il cambiamento climatico. AWorld guida gli utenti a migliorare le proprie abitudini per diventare parte attiva nella sfida globale verso un mondo più sano e sostenibile. Si tratta di un innovativo strumento di coinvolgimento utilizzato da organizzazioni italiane e internazionali.

Il teatro è il genere prevalente del festival e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Elio Germano (felice ritorno a Borgate dal vivo), Massimo Popolizio e Accademia dei Folli.

La musica è l’altro asse portante della programmazione del Borgate dal vivo Festival, a partire dai concerti: Modena City Ramblers, Giovanni Allevi, Federico Mecozzi. Spazio anche agli eventi di Musica & Parole, dove gli artisti si raccontano e raccontano la loro musica alternando le parole a esecuzioni dal vivo del loro repertorio, in un’atmosfera che annulla la distanza con il pubblico. Nel 2022 sarà coinvolto in questo tipo di esperienza Ermal Meta per la presentazione del suo libro Domani e per sempre.

Qualche novità

Sempre più spesso nomi importanti della scena teatrale e musicale scelgono Borgate dal vivo per realizzare eventi unici, costruendo insieme a esso eventi e anteprime nazionali, come nel caso di Ludovico Einaudi che, nell’edizione 2021, inaugurò a Chezal, sopra Bardonecchia, il suo tour mondiale.

Quest’anno sarà Nic Cester (ex frontman della band australiana Jet e oggi cantautore solista) a realizzare in anteprima il suo spettacolo The Skipping girl, dove la musica si intreccerà con le immagini del suo omonimo graphic novel, sul palco insieme all’attore Francesco Mandelli.

Musicisti come Federico Poggipollini, Paolo Di Gioia e Daniele Celona plasmeranno la musica con i racconti di Nicholas Ciuferri in Cattivi Bambini, spettacolo in esclusiva per Borgate dal vivo 2022.

Il Piemonte nel 2022 è “Regione Europea dello Sport” e Borgate dal vivo Festival inserisce in programma appuntamenti in ambito sportivo. L’alpinista Hervé Barmasse con un nuovo talk incontrerà il pubblico a Cesana Torinese e a Rittana, in provincia di Cuneo.

Borgate dal vivo nutre sempre una grande attenzione verso il pubblico dei giovani sia attraverso la presenza di artisti under 35, sia con eventi dedicati a bambini, ragazzi e famiglie, che da sempre rappresentano un target imprescindibile all’interno dell’ampia proposta culturale di Revejo.

