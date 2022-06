Nella giornata di oggi, lunedì 6 giugno, sono state vaccinate 2.753 oggi contro il coronavirus covid19 in Piemonte; a 25 la prima dose, a 71 la seconda, a 925 la terza, a 1.732 la quarta.

Dall’inizio della campagna inoculate 10.095.995 dosi, di cui 3.342.009 come seconde, 2.897.152 come terze, 245.390 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.639.