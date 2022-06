Sono 2.902 le persone vaccinate contro il Covid-19 oggi, giovedì 9 giugno, in Piemonte (a 71 la prima dose, a 160 la seconda, a 987 la terza, a 1.684 la quarta).

Dall’inizio della campagna inoculate 10.106.404 dosi, di cui 3.342.607 come seconde, 2.899.921 come terze, 252.224 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.651.