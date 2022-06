La band di Alessandria The Morbelli vincono il Musicultura Festival

La XXXIII edizione di Musicultura Festival si appresta a vivere il suo apice nelle fasi finali a Macerata dal 20 al

25 giugno.

Le serate conclusive di spettacolo, il 24 e il 25 giugno, si svolgeranno allo Sferisterio, l’arena neoclassica

simbolo della regione Marche e saranno condotte da Enrico Ruggeri, alla sua quarta volta consecutiva in

veste di anfitrione del Festival, e da Veronica Maya che, dopo la bella esperienza dello scorso anno, torna sul

palco dell’edizione 2022.

Le due serate finali del 24 e 25 giugno verranno trasmesse in diretta su Rai Radio 1 e andranno in onda il

prossimo 8 luglio su Rai 2, in seconda serata, in un programma televisivo che verrà diffuso anche in ambito

internazionale da Rai Italia.

Annunciati oggi gli otto artisti vincitori del concorso tra cui c’è anche la band piemontese di Alessandria The Morbelli.

Ecco i nomi dei vincitori del Festival Musicultura 2022 e le loro città di origine:

Cassandra Raffaele (Vittoria, RG); Emit (Lodi); Isotta (Siena); Martina Vinci (Genova); THEMORBELLI

(Alessandria); Y0 (Ravenna); Yosh Whale (Salerno); Valeria Sturba (Bologna).