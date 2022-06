Delegazione del Marocco a Torino e Cuneo per parlare di immigrazione

Progettomondo, ONG italiana di cooperazione internazionale fondata nel 1966 e attiva in 24 paesi dell’America Latina e dell’Africa, tra cui il Marocco dal 2001, ha organizzato una visita istituzionale nella regione Piemonte nelle province di Torino e Cuneo, per tredici rappresentati della Prefettura, del Consiglio regionale e di altre istituzioni della regione di Beni Mellal Khenifra. L’obiettivo della visita è di dare ai partecipanti una visione degli orientamenti generali del governo italiano nel campo della gestione delle migrazioni grazie allo scambio di buone pratiche con attori italiani locali in particolare, funzionari, eletti, dirigenti del servizio pubblico deconcentrato e organizzazioni della società civile.

L’attività si inscrive nel progetto “Dispiegamento delle politiche migratorie nella regione di Beni Mellal Khénifra” (Déploiment des politiques migratoires au niveau de la région de Béni Mellal Khénifra-DEPOMI) finanziato dal Fondo fiduciario d’emergenza dell’Unione europea e implementato dall’agenzia di cooperazione belga ENABEL in collaborazione con le autorità locali e centrali del Ministero degli Affari Esteri Marocchino per una migrazione sicura, legale e organizzata verso, da e all’interno della regione di Beni Mellal-Khénifra, attraverso la creazione di un sistema di governance che integri progressivamente la dimensione migratoria nelle politiche e strategie pubbliche a livello regionale.

La delegazione ha visitato negli scorsi giorni le Amministrazioni di Cuneo, Saluzzo e Torino nonché il Dipartimento di Culture, Politica e Società