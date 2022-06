“Sindacati nazisti” con simbolo No Vax sulla sede Uil di Novara

Sono stati i dipendenti della sede Uil in viale Dante a Novara stamattina alle 8 a denunciare la scritta “sindacati nazisti”, probabilmente tracciata nella notte. Insieme alle due parole è stata spruzzata con la vernice anche un simbolo No Vax. Sta ora indagando la Digos per i reati di diffamazione e imbrattamento.

Messaggio di solidarietà dalla Ust Cisl del Piemonte Orientale alla Uil “per i gravi atti vandalici subiti alla sede di Novara”, con il quale “condanna con forza ogni atto di vandalismo perpetrato nei confronti del sindacato, che rappresenta da sempre un presidio di democrazia nel nostro Paese”.