Attore tedesco nel cast del film ”2Win” con Riccardo Scamarcio disperso in Val Formazza

Stanno girando il nuovo film “2Win” con protagonista Riccardo Scamarcio nei panni di Cesare Fiorio, all’epoca team manager della scuderia ufficiale della Lancia in Piemonte e in questi giorni le riprese sono in Val Formazza in alta Ossola. Uno degli attori, Volker Bruch, tedesco di 42 anni, sabato, ha informato il cast di voler fare una passeggiata, ma non è tornato. Partite stamattina le ricerche con i volontari del Soccorso alpino e i militari della Guardia di Finanza, stanno continuando ancora adesso nella zona della piana Riale, la cascata del Toce e il Lago di Morasco, vicino al confine svizzero.

Aggiornamento: raggiunto telefonicamente, l’attore conferma che sta bene e sta rientrando a Formazza. I soccorritori però vogliono assicurarsi che rientri a valle sano e salvo e quindi stanno ancora cercando di rintracciarlo.

Foto di 9EkieraM1 CC BY-SA 3.0 Unported