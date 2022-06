L’affluenza delle comunali e del referendum alle 19 del 12 giugno in Piemonte

Ore 21, sono arrivati i dati completi del Ministero dell’Interno sull’affluenza alle 19 ai seggi nelle elezioni amministrative e al referendum di oggi, domenica 12 giugno in Piemonte. Sono andati a votare il 37,70% dei piemontesi aventi diritto con la maggiore percentuale registrata a Biella con il 56,81%, seguono Vercelli con il 43,51%, Cuneo 39,52%, Asti 38,98%, Novara 37,07%, Torino 36,33%, Alessandria 35,82% e fanalino di coda il Vco con 34,37%. La percentuale delle persone andate a votare è in netto calo rispetto all’affluenza delle 19 delle scorse amministrative nel 2017, quando era al 42,39%. Anche il dato del referendum è molto basso, con una percentuale di votanti che non raggiunge minimamente il quorum: 15,47%.