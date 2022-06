Si sono aperti i seggi in Piemonte per referendum e elezioni dei sindaci. Il voto si chiude alle 23

Si sono aperti alle 7.00 i seggi in Piemonte dove si vota per i cinque quesiti referendari sull’abrogazione o il mantenimento delle leggi relative a: incandidabilità dopo la condanna; separazione delle carriere fra giudici e magistrati; riforma del Consiglio superiore della magistratura; custodia cautelare durante le indagini e valutazione degli avvocati sui magistrati e nei 93 comuni che andranno al voto per le le elezioni di sindaco e consiglio comunale.

I seggi saranno aperti solo domenica 12 giugno dalle 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio per i referendum inizieranno subito dopo la chiusura delle urne. Lo scrutinio per le amministrative partirà lunedì 13 alle ore 14.00.

L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del Comune di residenza.