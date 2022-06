Sono 9 i Comuni in Piemonte che la Fondazione CRC premierà per “Spazzamondo” 2022

Revello, Bra, Cervasca, Rifreddo, Genola, Frabosa Sottana, Niella Belbo, Castelletto Uzzone e Cerretto Langhe hanno coinvolto il maggior numero di residenti nella raccolta rifiuti.

Alla seconda edizione dell’iniziativa hanno partecipato 15.000 persone di 184 Comuni.

La Fondazione CRC ha annunciato i nomi dei Comuni che saranno premiati per aver coinvolto il maggior numero di residenti all’edizione 2022 di “Spazzamondo”, svoltasi lo scorso 4 giugno, per promuovere la partecipazione attiva da parte dei cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni e favorire la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente: Revello, Bra e Cervasca hanno vinto tra i Comuni con più di 3 mila abitanti; Rifreddo, Genola e Frabosa Sottana sono arrivati primi nella categoria tra 500 e 3 mila abitanti; Niella Belbo, Castelletto Uzzone e Cerretto Langhe tra quelli con meno di 500 abitanti. I 9 Comuni vincitori riceveranno in premio dell’attrezzatura per la manutenzione delle aree verdi. Sono stati oltre 15.000 i cittadini dei 184 Comuni che hanno partecipato all’iniziativa promossa da Fondazione CRC in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile Cuneo, Anci Piemonte, ANPCI, Uncem e Cooperativa Erica e con i Consorzi per la raccolta dei rifiuti (ACEM Azienda Consortile Ecologica Monregalese, CEC Consorzio Ecologico Cuneese, CoABSeR Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti e CSEA Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente) e inserita nella campagna europea Let’s Clean Up Europe, promossa dalla SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei e Rifiuti).

“Promuovere la sostenibilità e la cura dell’ambiente è una delle priorità individuate dalla Fondazione CRC: i risultati raggiunti con la seconda edizione di Spazzamondo non fanno che confermarci la centralità di questi temi – dichiara Ezio Raviola, Presidente della Fondazione CRC –. Spazzamondo è uno degli appuntamenti con cui celebriamo i 30 anni della nostra Fondazione, puntando a coinvolgere in particolare le giovani generazioni. La grande risposta di partecipazione ottenuta in tutta la provincia sottolinea quanto sia diffusa la sensibilità su questi temi e quanto i nostri concittadini siano disposti a impegnarsi in prima persona per migliorare le proprie comunità”.

“Spazzamondo” è stato il secondo appuntamento del programma “La Generazione delle idee – Talento, Ambiente, Cultura e Inclusione”, organizzato dalla Fondazione in occasione dei 30 anni dalla sua nascita proprio nel weekend della Giornata Mondiale dell’Ambiente. L’iniziativa si è confermata un’importante sinergia tra comuni e cittadinanza della provincia di Cuneo uniti dall’obiettivo di sensibilizzare, anche le giovani generazioni, rispetto alla produzione dei rifiuti e alla necessità di ridurli drasticamente per salvaguardare l’ambiente. Con un kit personalizzato composto da sacchetti per la raccolta dei rifiuti, guanti, pinze, t-shirt e cappellino, realizzati con una particolare attenzione alla sostenibilità, oltre 15.000 persone hanno presidiato i vari territori del cuneese dando testimonianza che il contributo di ciascuno può fare la differenza se sostenuto dall’intera collettività.