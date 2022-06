Tutti i comuni del Piemonte dove si andrà al ballottaggio il prossimo 26 giugno

In 6 comuni del Piemonte non è bastato il primo turno per eleggere il sindaco ed il nuovo consiglio comunale. Due nella provincia di Alessandria (Alessandria e Acqui Terme), due in provincia di Cuneo (Cuneo e Savigliano), uno in provincia di Torino (Chivasso), ed uno in provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Omegna). In questi comuni i cittadini saranno nuovamente chiamati alle urne il prossimo 26 giugno dalle 7 alle 23.

Ad Alessandria si sfideranno il candidato del centrosinistra Giorgio Angelo Abonante e il candidato del centrodestra Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Ad Acqui Terme si sfideranno due candidati di liste civiche, Danilo Rapetti e Lorenzo Giuseppe Lucchini. A Cuneo si sfideranno la candidata del centrosinistra Patrizia Manassero e il candidato del centrodestra Franco Civallero. A Savigliano a sfidarsi saranno il candidato delle liste civiche Antonello Portera e il candidato del centrosinistra Gianfranco Saglione.

In provincia di Torino a Chivasso, andranno al ballottaggio la candidata del centrodestra Marta Claro e il candidato del centrosinistra Claudio Castello. Ad Omegna, nel VCO andranno al ballottaggio il candidato del centrodestra Paolo Marchioni e il candidato del centrosinistra Alberto Soressi.