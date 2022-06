È torinese la ragazza che rappresenterà l’Italia a Miss Mondo

Ha 20 anni ed è piemontese la ragazza che rappresenterà l’Italia, il prossimo dicembre, alla kermesse internazionale di Miss World. Rebecca Arnone è stata eletta ieri nella finale nazionale di Miss Mondo Italia che si è tenuta a Gallipoli (Lecce).

Rebecca è figlia unica. Il papà, Giovanni Arnone, è medico chirurgo all’ospedale Martini di Torino; la mamma Sabrina Predebon, originaria del Veneto, è casalinga.

Dice di lei

Sono nata e vivo a Torino, ma a Miss Mondo rappresentavo la Val d’Aosta per il mio legame che da sempre ho avuto con questa splendida regione d’Italia. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, frequento la facoltà di Scienze biologiche presso l’Università di Torino. La mia passione poi diventata vero e proprio lavoro è la moda: faccio infatti l’ indossatrice sin da quando avevo quindici anni. Il mio tempo libero amo passarlo con i miei amici più cari, mi piace dipingere, ma soprattutto scrivere. La mia più grande passione, infatti, è quella di comporre racconti brevi. Ne ho completati ben 10 e ne vado orgogliosa. Amo la musica metal-rock e adoro i Maneskin, ne vado pazza.

Il mio sogno è quello di riuscire a farmi strada nel mondo dello spettacolo e ringrazio Miss Mondo e la sua organizzazione seria e di livello, per avermi dato questa grande opportunità. A chi dedico questa vittoria? Non ho dubbi. Ai miei genitori ea a tutti coloro che da sempre mi sostengono e credono in me.