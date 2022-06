Meteo, l’Italia nella morsa del caldo: da lunedì 20 giugno picchi di 43°C

C’è poco sta stare allegri: dopo le due ondate di caldo dovute all’ anticiclone africano Hannibal, a fine maggio, e Scipione, nei primi 20 giorni di giugno, adesso sta per tornare Caronte. Un ritorno non gradito che sarà “durissimo”.

“Per noi che ci avvieremo ad affrontare almeno una settimana (o ahinoi 10 giorni!) tra le più calde di sempre per il mese di Giugno e in assoluto della stagione estiva, Caronte rappresenterà una doppia metafora – spiega il Meteo.it -: da un lato ci trasporterà in un periodo assolutamente caratterizzato da caldo “infernale”, dall’altro ci traghetterà nel cuore dell’Estate, quel periodo appunto a cavallo tra il solstizio del 21-22 Giugno e l’inizio di Luglio, storicamente e climatologicamente tra i più caldi, ovvero il cuore pulsante della stagione”.

Si verificheranno punte di 38°C in Valpadana e 40/43° nel Foggiano e nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia, si legge.

Spiegano gli esperti: