Torrazza Piemonte: apre una nuova RSA caratterizzato dall’ecosostenibilità e dal risparmio energetico

È pronta ad essere annunciata l’apertura ufficiale della nuova residenza per anziani di Torrazza Piemonte (To), situata in via Luigi Einaudi. Si tratta di un edificio di quattro piani fuori terra e a forma di H, distribuito in 6 nuclei abitativi distinti, per un totale di 120 posti letto.

Al piano terra sono presenti la reception, gli uffici amministrativi, la palestra riabilitativa, gli spogliatoi per donne e uomini, l’ambulatorio, la sala per i servizi alla persona, la cucina, il soggiorno per la socializzazione comune e la sala per il culto.

Al primo, secondo e terzo piano si trovano invece due sale per socializzare, i servizi igienici per gli ospiti e le camere doppie ampie e luminose, arredate in modo confortevole e dotate ciascuna del proprio bagno per disabili.

Nella residenza opera un’équipe multidisciplinare altamente qualificata che assicura agli ospiti un’adeguata assistenza sia infermieristica h24 sia medica durante tutta la settimana. Questo edificio di nuova generazione presenta caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico. Realizzato in classe energetica A3, è in grado di produrre autonomamente circa 165.000 kWh di energia, che corrisponde a oltre il 60% dell’intero fabbisogno, riducendo l’emissione in atmosfera di oltre 69 tonnellate all’anno di anidride carbonica.

«La nuova struttura è un fiore all’occhiello per il comune di Torrazza Piemonte» – dichiara Massimo Rozzino, sindaco di Torrazza Piemonte – «La qualità della vita di un paese si sviluppa intorno ai servizi che offre. Una RSA di nuova generazione è qualcosa di cui Torrazza era bisognevole. Nonostante le difficoltà dovute dalla pandemia, i tempi di realizzazione della struttura sono stati rispettati. I rapporti tra la società e il comune, infatti, sono ottimi: c’è stata da sempre una collaborazione a 360 gradi».