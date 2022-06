Piemonte, contributi per iniziative istituzionali: aperto il bando

È pubblicato da ieri, 24 giugno, il bando per la presentazione della domanda di contributo ai sensi della Legge regionale 6/77 per l’anno in corso. Le tipologie di iniziative ammissibili sono convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni.

Possono accedere ai contributi: gli enti pubblici o di diritto pubblico e gli enti privati (enti e associazioni private) senza scopo di lucro in base ai loro Statuti o atti costitutivi. Ciascun soggetto giuridico indicato potrà presentare una sola domanda di contributo.

A disposizione vi sono 130.000 euro per enti pubblici o di diritto pubblico e 500.000 euro per enti privati. La domanda di contributo, unitamente alla documentazione richiesta, va indirizzata alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport – Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP e trasmessa, in formato pdf, via pec all’indirizzo: relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it.

C’è tempo fino al 2 agosto per presentare la domanda. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Bando per la presentazione della domanda di contributo ai sensi della L.r. n. 6/77 per l’anno 2022″. Per info https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-iniziative-istituzionali-0