È Armando Murella, segretario di Ugl Piemonte, il motociclista morto nello scontro con l’ambulanza

La polizia municipale lo ha identificato dalla targa dello scooter su cui stava viaggiando prima dello scontro con un’ambulanza che stava svoltando all’incrocio tra corso Galileo Ferraris e corso Montelungo in Crocetta a Torino. La vittima è Armando Murella, 63 anni, segretario regionale di Ugl Piemonte. Residente a Moncalieri e per anni macchinista per Trenitalia prima di dedicarsi al ruolo di sindacalista, lascia la moglie Rita.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’ambulanza della Croce Reale di Venaria, con le sirene accese, stava svoltando per un urgenza e lo scooter, che procedeva nella stessa direzione ha tentato una manovra di sorpasso finendo a schiantarsi contro il mezzo di soccorso. Inutili i tentativi di salvargli la vita, quando gli ambulanzieri sono scesi dalla vettura Murella era già morto, pur indossando il casco.

“La perdita improvvisa e prematura di Armando Murella è una notizia che ci addolora profondamente. A nome di tutta la UGL esprimo profondo cordoglio alla sua famiglia. Armando è stato un grande sindacalista, un collega serio e competente, impegnato nelle lotte sindacali sul territorio, sempre a contatto con i lavoratori, un amico sincero. Un uomo perbene, attento ai cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e pronto a difendere i diritti dei più deboli” – dichiara Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL.