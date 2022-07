Sfilata degli Alpini in centro a Torino: variazioni linee GTT domenica 3 luglio

A seguito della sfilata degli Alpini in piazza Castello, via Po e piazza Vittorio Veneto, per celebrare il centenario dalla costituzione della Sezione di Torino (in realtà l’anniversario cadeva nel 2020, ma causa il Covid le celebrazioni sono slittate), domenica 3 luglio, dalle ore 9.45 alle ore 12.00 circa, varieranno il servizio le linee: 3, 6, 7, 8, 13 bus, 15, 55, 56, 61, 68 e Venaria Express.

In particolare:

Linea 3.

Direzione corso Belgio: effettua ultima fermata con discesa di tutti i passeggeri a bordo in corso Tortona angolo corso Belgio e procede fuori servizio.

Direzione Vallette: effettua la prima fermata per la salita dei passeggeri in corso Belgio angolo corso Regina Margherita e segue il percorso normale.

Linea 6.

Direzione piazza Hermada: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

Direzione piazza Carlo Felice: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, ponte Vittorio Emanuele I, corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Linea 7.

Servizio sospeso da inizio servizio fino alla partenza delle ore 12.30 da piazza Castello.

Linea 8.

Direzione piazza Mochino (San Mauro): da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

Direzione piazzale Caio Mario: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, ponte Vittorio Emanuele I, corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.

Linea 13 bus.

Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

Direzione piazza Campanella: da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea 15.

Direzione piazza Coriolano (Sassi): da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale.

Direzione via Brissogne: da corso Belgio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

Linea 55.

Direzione corso Farini: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Napione, percorso normale.

Direzione via Don Borio (Grugliasco): da via Vanchiglia deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

Linea 56.

Direzione largo Tabacchi: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea 61.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale angolo ponte Regina Margherita deviata in corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Direzione San Mauro: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Casale, percorso normale.

Linea 68.

Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, ponte Vittorio Emanuele I, corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Venaria Express.

Direzione Reggia di Venaria: dal capolinea presso l’autostazione di via Fiochetto deviata in lungo Dora Savona, corso XI Febbraio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi (dove effettua la fermata n. 244 – “Monte di Pietà”), via Pietro Micca, percorso normale.

Direzione via Fiochetto: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona, autostazione di via Fiochetto (capolinea).