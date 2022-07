Caldo: punte di 37-38 °C tra Astigiano e Alessandrino, bollino arancione per Torino

Secondo i dati diffusi dal bollettino meteorologico di Arpa Piemonte, per il pomeriggio odierno e per i giorni a seguire sono attese condizioni in gran parte stabili con isolati fenomeni di instabilità ad evoluzione diurna limitati ai settori montani.

Un temporaneo aumento dell’instabilità nel corso della prossima notte, per deboli infiltrazioni di aria più fresca in quota da nordest, potrà determinare l’innesco di rovesci e locali temporali sulle aree di pianura e collina centro-orientali, in esaurimento già nella mattinata di domani.

Da segnalare inoltre le temperature massime attese per il pomeriggio odierno intorno ai 33-35 °C sulle aree di pianura, con punte di 37-38 °C tra Astigiano ed Alessandrino.

Bollino arancione, livello di rischio 2, per Torino: condizioni meteorologiche estreme, e/o eventi sanitari in eccesso (+100% rispetto agli attesi).