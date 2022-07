Agenzia delle Entrate estende a tutto il Piemonte l’assistenza in videochiamata: come prenotarsi

Dopo una fase sperimentale avviata a Torino nel dicembre scorso, che ha registrato quasi 3.000 prenotazioni, pari a circa 51% dei posti disponibili, l’Agenzia delle Entrate estende a tutto il Piemonte il servizio di assistenza in videochiamata, un vero e proprio sportello a distanza che rende possibili tutte le operazioni dello sportello fisico, inclusa la firma di documenti.

Il servizio consente di ricevere assistenza da remoto, senza più la necessità di andare allo sportello, prenotando direttamente da pc, smartphone o tablet un appuntamento in videochiamata con un operatore nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Potrete scegliere il giorno e l’ora tra quelle disponibili, selezionando il servizio desiderato.

Per evitare problemi di collegamento e/o interruzioni del servizio, assicuratevi che il dispositivo utilizzato per la videochiamata disponga di una connessione stabile e veloce. Potete prenotare l’appuntamento solo dall’area riservata del portale utilizzando esclusivamente le credenziali SPID e CIE. Una volta effettuata l’autenticazione, entrate nella sezione Appuntamenti e contatti.

Il servizio è attivo anche per gli intermediari fiscali abilitati che possono prenotare un appuntamento on-line in videochiamata per gestire una pratica dei clienti che li hanno delegati a operare su EquiPro. I professionisti possono effettuare allo sportello on-line le operazioni disponibili in area riservata.

A seguito della prenotazione il sistema genera una email di riepilogo con tutte le informazioni utili, comprese le istruzioni per avviare la videochiamata. Il contribuente riceverà anche una successiva email di promemoria dell’appuntamento. Nel giorno e ora scelti, bisognerà accedere all’Area riservata del sito, nella sezione Consulta la tua agenda appuntamenti, e avviare il collegamento. Nella stessa pagina è possibile anche cancellare l’appuntamento. È consentito un ritardo massimo di collegamento di 10 minuti rispetto all’orario fissato, dopo i quali l’appuntamento non sarà più disponibile.

Il servizio è attivo per tutti gli ambiti provinciali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle d’ Aosta, Veneto e per gli ambiti provinciali di Brescia, Milano, Roma e sarà esteso gradualmente nel resto del territorio.