Il Piemonte in fondo alla classifica delle dimensioni dell’organo sessuale maschile

Non ha nessun valore statistico e poi è noto che ‘le dimensioni non contano’ quindi prendiamola come pura curiosità. Il sito incontri-ExtraConiugali.com, su un campione di 1.200 iscritti di sesso maschile, ha raccolto la lunghezza minima del pene e quella massima dichiarata dagli intervistati, calcolando poi la media per ciascuna regione, nonché il valore più frequentemente espresso dal campione (la moda).

«Con una media sopra i 19 centimetri, in cima alla classifica si collocano il Lazio (20,2 cm), la Campania (19,6 cm), la Calabria (19,4 cm), la Sicilia (19,3 cm), il Molise (19,2 cm) e l’Umbria (19,1 cm)» sintetizza Alex Fantini, fondatore del sito.

A seguire 3 regioni sopra i 17 e fino ai 19 centimetri di lunghezza: la Sardegna (18,4 cm di media), la Puglia (18,2 cm) e la Lombardia (17,4 cm).

Tra le regioni “tiepide” ci sono poi la Basilicata (16,4 cm di media), l’Emilia-Romagna (16,3 cm di media), il Trentino-Alto Adige (15,9 cm di media), la Toscana (15,8 cm di media) e la Valle d’Aosta (15,7 cm di media).

Quindi tra le regioni “fredde” ci sono l’Abruzzo (14,6 cm di media), le Marche (14,5 cm di media), il Friuli Venezia Giulia (14,2 cm di media), ed il Piemonte (14,1 cm di media).

La «maglia nera» delle dimensioni degli attributi maschili se la aggiudicano invece il Veneto con una media di 13,7 centimetri (9,5 cm di minima, 15,2 di massima ed una moda di 13 cm) e la Liguria con una media di 13,9 centimetri (9,7 cm di minima e 15,5 di massima ed una moda di 14 cm).

Il sondaggio mostra risultati che non si discostano troppo da quanto appurato dai ricercatori specializzati, secondo i quali in Italia —con una media variabile a seconda della ricerca presa in esame— la lunghezza media dell’organo maschile è compresa tra i 14,7 ed i 16,1 centimetri.

«Numeri che consentono al nostro paese di collocarsi al di sopra della media europea ed —eccetto l’Africa— anche di quella mondiale» commenta Fantini.

Nella letteratura scientifica vediamo infatti che in Francia, in Germania, nel Regno Unito o negli Stati Uniti, le dimensioni del pene variano tra i 12,9 ed i 14,7 centimetri. Minori ancora le dimensioni in Paesi come l’India, la Thailandia, la Malesia e di altri Paesi asiatici.