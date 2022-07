Coronavirus COVID-19 Italia, i dati del 13 luglio 2022: +110.168 nuovi casi, 106 decessi

Sono 110.168 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore dal bollettino COVID-19 di oggi, mercoledì 13 luglio, comunicato dal ministero della Salute (ieri erano 142.967). In tutto sono 19.778.911 i casi rilevati da inizio emergenza. I decessi sono 106 (ieri 157) per un totale complessivo di 169.496 vittime. I dimessi/guariti sono nel complesso 18.217.525 con un incremento di 70.076. Salgono di 41.409 gli attualmente positivi che in tutto sono 1.391.890.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 410.435. Il tasso di positività sale al 26,8% rispetto a ieri quando era al 26%. I ricoveri in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite salgono di 10 e si assestano a quota 388 pazienti. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 59. Salgono di 102 anche i ricoverati nei reparti COVID-19 ordinari e complessivamente sono 9.826.

Rispetto al bollettino del Piemonte di oggi, che mostra un calo dei ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari, in Italia gli ospedali continuano a riempirsi.