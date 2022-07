Meteo Piemonte: fine settimana rovente, ma potrebbe arrivare qualche temporale

Continuerà anche nel weekend questa duratura ed eccezionale ondata di calore, grazie al promontorio di alta pressione di stampo nord africano che continuerà a inglobare buona parte del Mediterraneo e quindi la nostra regione.

Oggi sarà probabilmente la giornata più rovente con temperature massime verso i 36/39°C. Tuttavia nel tardo pomeriggio l’inserimento di correnti atlantiche in quota potranno dar luogo a un temporale in particolare tra Canavese e Biellese, dove localmente non si escludono fenomeni di forte intensità.

Sabato il transito di una modesta ondulazione sull’Europa centrale potrà favorire un po’ di instabilità pomeridiana lungo l’arco alpino con qualche rovescio in temporaneo sconfinamento molto locale ai vicini settori pedemontani e pianure, le temperature massime perderanno qualche grado ma continuerà comunque a fare molto caldo, possibili punte intorno ai 33/36°C.

Anticiclone Nord africano che tornerà a rinforzarsi in maniera più decisa domenica con tanto sole, ancora gran caldo (picchi localmente superiori ai 35°C) e continueranno le notti tropicali con minime non inferiori ai 22/25°C nei centri urbani.

Da segnalare la presenza di venti di Marino, più diffusi Sabato sul Basso Piemonte, che contribuiranno a mitigare il clima.