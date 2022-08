Contributi per quattro film e una serie con il bando Piemonte Film Tv Fund 2022: oltre 4 milioni di ricadute sul territorio

È stato pubblicato online sul sito della Regione Piemonte la “Graduatoria e assegnazione contributi” del “Piemonte Film TV Fund. Sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva – anno 2022”, il bando avviato nel 2018 da Regione Piemonte nell’ambito dei fondi FESR all’interno dell’Asse III (Competitività dei sistemi produttivi).

A conclusione dell’istruttoria sono state assegnate tutte le risorse stanziate per questa sessione, pari a 903.000 Euro. Sono quattro lungometraggi e la seconda stagione della serie Sky, Il Re, con Luca Zingaretti, regia di Giuseppe Gagliardi, produzione SMALL FORWARD PRODUCTIONS SRL.

I film di finzione, che verranno realizzati nei prossimi mesi con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, sono:

La bella estate, regia di Laura Luchetti, produzione TAPELESSFILM SERVICE SRL

Il freddo dentro, regia di Daniele Gaglianone, produzione DINAMO FILM SRL

entrambi sviluppati con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Film Tv Development Fund

Lubo, il nuovo lungometraggio diretto da Giorgio Diritti, produzione INDIANA PRODUCTION SPA

Mal comune, diretto da Andrea Muzzi, produzione NOURA SAS

I requisiti dei progetti finanziabili riguardavano investimenti diretti alla produzione di lungometraggi di finzione a principale sfruttamento cinematografico; di film Tv di finzione o di serie Tv di finzione.

L’ammontare del contributo a fondo perduto (importo massimo per ciascun progetto 200 mila euro).

è stato definito applicando le seguenti percentuali riferite ai seguenti costi sostenuti in Piemonte:

– 35% dei costi ammissibili relativi al personale residente in Piemonte;

– 20% dei costi ammissibili relativi alla fornitura di beni e servizi resi da operatori economici localizzati in Piemonte;

– 10% dei costi ammissibili relativi a strutture ricettive localizzate in Piemonte.

La stima della ricaduta economica sul territorio piemontese ammonta a 4.252.000 Euro.