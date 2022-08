Sono 2.162 le persone vaccinate contro il Covid-19 oggi, sabato 6 agosto (a 24 la prima dose, a 21 la seconda, a 377 la terza, a 1.740 la quarta).

Dall’inizio della campagna inoculate 10.257.785 dosi, di cui 3.351.622 come seconde, 2.933.069 come terze, 357.680 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.755.