Per l’intensa pioggia ci sono allagamenti, canali straripati, strade chiuse e case senza luce a Luserna San Giovanni

Le piogge intense di questa sera hanno interessato soprattutto il Piemonte sud-occidentale e in particolare a Luserna San Giovanni in provincia di Torino hanno provocato allagamenti di case, rimaste senza corrente elettrica, canali straripati e buche profonde sulle strade. Alcune vie sono state chiuse perché inagibili come via Bauer per i detriti riversati in strada.

I vigili del fuoco e la polizia locale stanno monitorando la situazione e agendo per risolvere le criticità. Preoccupano soprattutto i canali sulla collina di San Giovanni e in Luserna alta: “in alcuni punti l’acqua dei canali era talmente alta che si è riversata nei giardini delle case e abbiamo quindi dovuto rimuovere tutto ciò che ostruiva il suo passaggio nei canali” – fa sapere a TorinoOggi il comandante della polizia locale Massimo Chiarbonello che aggiunge – “Tra i punti in cui siamo intervenuti c’è il canale Mantelli su viale De Amicis e l’area del vecchio osservatorio astronomico in località Pissa, sopra la strada Panoramica”.

Foto di Ilmeteo CC BY-SA su dati con licenza Open Data Commons Open Database License (ODbL) dalla OpenStreetMap Foundation (OSMF)