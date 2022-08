Coronavirus Piemonte, il bollettino di sabato 20 agosto 2022

La Regione Piemonte comunica che oggi, sabato 20 agosto, sono 1.254 i nuovi casi di Covid19 in Piemonte. I tamponi processati sono 16.001 tamponi eseguiti, di cui 15.467 antigenici, con il tasso di positività che si attesta al 7,8%. In calo il il numero dei ricoverati nei reparti ordinari che si attesta a 327 (-23 rispetto al giorno precedente) e cala a 6 quello delle degenze in intensiva (-1 rispetto al giorno precedente). E’ stato registrato un decesso.