Un’Estate al Cinema accende Torino: 30 film gratis in 12 luoghi

TORINO – Dal 10 giugno al 31 luglio 2025 la città di Torino, si trasforma in una sala cinematografica diffusa con il ritorno di Un’Estate al Cinema, la storica rassegna promossa dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema, giunta alla sua 13ª edizione. L’obiettivo è chiaro: portare il grande schermo fuori dai cinema, nei quartieri e tra le persone, con 27 eventi gratuiti in 12 spazi diversi tra Torino e Moncalieri.

Tra le novità più rilevanti, l’ingresso di nuove location “di prossimità” come il Giardino della Magnolia, il centro sportivo UP, Sa Lolla e Il Punto Informagiovani. A queste si aggiunge il suggestivo Cinema Magicampestre di Moncalieri, dove il 31 luglio si chiuderà la rassegna con Il sogno basterà? di Azzurra Fragale, un viaggio sonoro tra le api e la biodiversità.

Fiore all’occhiello dell’edizione 2025 sono le due anteprime nazionali:

Bosco Grande di Giuseppe Schillaci (13 giugno, CineTeatro Baretti),

Ciao bambino di Edgardo Pistone (2 luglio, Cinema Massimo),

opere intense che affrontano temi sociali con uno sguardo autoriale contemporaneo. Entrambe saranno precedute da masterclass gratuite con i registi, parte del progetto “Enigma Residente”, che offre 8 workshop formativia 21 giovani filmmaker da tutta Italia.

La programmazione include anche film premiati come About Last Year, Via Campegna 58 e Oltre la valle, e valorizza il cinema indipendente e sociale, con incontri, documentari d’inchiesta, cortometraggi e film d’animazione.

Particolarmente toccanti saranno le proiezioni al Giardino della Magnolia della Pastorale Migranti (10 e 17 giugno) e l’omaggio al giornalista Gianpaolo Ormezzano il 3 luglio presso il centro UP, con rare immagini in 16mm del Toro e la comicità di Jacques Tati.

Dal documentario Leggere Lolita a Teheran alla versione restaurata di L’Odio di Kassovitz, passando per eventi di fotografia, mostre, laboratori di regia e sceneggiatura, Un’Estate al Cinema 2025 si conferma come uno dei programmi culturali più vivaci e partecipati del territorio torinese.

