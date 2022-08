Elezioni 2022, i candidati di Italia Viva e Azione in Piemonte

Contrariamente a quanto annunciato in un primo momento Carlo Calenda alle prossime elezioni del 25 settembre non sarà candidato in nessun collegio del Piemonte. Questi i candidati di Azione (Calenda) e Italia Viva (Renzi) in Piemonte.

Piemonte 1 Camera

Proporzionale 01: Daniela Ruffino, Giuseppe Zollino; Paola Barbero; Giorgio Merlo

Proporzionale 02: Daniela Ruffino, Osvaldo Napoli, Angela Schifino, Gabriele Toccafondi

Piemonte 1 Uninominali alla Camera

U01 a Massimo Giuntoli

U02 a Katya Agate

U03 a Paola Barbero

U04 a Osvaldo Napoli

U05 a Daniela Ruffino

Senato

Proporzionale 01: Barbara Masini, Luciano Nobili, Silvia Fregolent, Roberto Faggiano

Uninominali al Senato

U01 a Silvia Fregolent

U02 a Michael Bouquet