Rc auto: in Piemonte +5,7%: l’inflazione fa risalire i premi

Brutte notizie per gli automobilisti piemontesi; dopo i carburanti, anche il costo dell’Rc auto è tornato a salire tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, a luglio 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Piemonte occorrevano, in media, 411,15 euro, vale a dire il 5,7% in più rispetto a inizio anno.

Confrontando la tariffa media Rc auto di luglio 2022 con quella di gennaio emerge come sia stato registrato un andamento differenziato a seconda delle aree: a guidare la classifica degli incrementi sono, a pari merito, le province di Alessandria (357,62 euro) ed Asti (353,07 euro), aree dove lo scorso mese i valori medi sono saliti del 5,9% rispetto a gennaio 2022, seguite, a brevissima distanza, da Torino (+5,8%, 441,11 euro). Aumenti inferiori alla media regionale per Biella (+5,4%, 336,78 euro), Novara (+3,2%, 342,56 euro) e Vercelli (+1,2%, 323,43 euro). Chiude la graduatoria piemontese Cuneo, unica provincia in leggera controtendenza e che conserva valori pressocché identici a quelli rilevati a inizio anno (-0,8%, 335,82 euro).

In valori assoluti, a luglio 2022, Torino si è confermata la provincia più costosa della regione, Vercelli la più economica.

I dati completi dell’osservatorio Rc auto in Piemonte sono disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-piemonte.html