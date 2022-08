Alla Fiera della nocciola di Castagnole Lanze non si è risuciti a fissare il prezzo per l’annata

Ha confermato di rappresentare un importante punto di riferimento del mondo corilicolo la 163esima edizione della Fiera della nocciola di Castagnole Lanze, organizzata dal Comune e tenutasi nella giornata di lunedì, 29 agosto, nell’ambito dei festeggiamenti di San Bartolomeo.

L’appuntamento ha registrato una conferma di successo e di interesse, grazie ai numerosi e importanti rappresentanti delle istituzioni che hanno presenziato alla rassegna e ai 27 produttori che hanno portato le loro nocciole in fiera.

Non hanno mancato di presenziare alla storica fiera castagnolese il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il vicepresidente Fabio Carosso, l’onorevole Andrea Giaccone, il senatore Marco Perosino, il presidente della Provincia di Cuneo, tanti sindaci dell’Astigiano, da nord a sud della provincia, e tanti anche dei paesi dell’Albese.

Provenivano per lo più dalle zone del sud astigiano i produttori che hanno partecipato al concorso qualità della fiera: al primo posto si è classificato Gabriele Stroppiana, di Castagnole Lanze, secondo posto per Anna Cocino, castagnolese, e terzo per Luigi Trinchero, castagnolese; a seguire Attilio Bera, Luciano Borio, Roberta Boffa, Gianfranco Giachino, Roberto Ivaldi, Angela Maria Cavanna e Eleonora Cavallo. I premi sono stati offerti dalla Nocciole Marchisio (primo premio mille euro) e la ditta Fontana ha messo a disposizione i suoi prodotti di punta, donati accanto ai riconoscimenti in denaro.

Tra i motivi di interesse della Fiera di Castagnole Lanze la battitura del prezzo della nocciola, che storicamente fornisce le prime quotazioni dell’annata: quest’anno però, forse per la prima volta, il prezzo non è stato fissato. La commissione prezzi individuata dall’amministrazione comunale e formata da rappresentanti di Asprocor, Ascopiemonte, le aziende di sgusciatori Nocciole Marchisio e Gruppo Fontana, l’azienda Venchi, la Commissione prezzi della Camera di commercio di Cuneo, le associazioni di categoria Cia e Confagricoltura di Asti, non ha raggiunto un accordo sulle quotazioni.

«In questo particolare momento storico i bisogni delle diverse parti sono fortemente contrapposti e questo può generare una certa tensione, tanto che non si è riusciti, contrariamente a quanto sempre avvenuto, a fissare un prezzo – spiega l’assessore all’Agricoltura e vicesindaco di Castagnole Lanze Mario Coppa – Sarà dunque il mercato a dire ciò che accadrà e un punto di incontro dovrà per forza trovarsi. Certamente, quest’anno, anche altre coltivazioni hanno subito una riduzione dei prezzi rispetto allo scorso anno».

Grande soddisfazione per il successo e la partecipazione all’appuntamento con la Fiera della nocciola esprime il sindaco di Castagnole Lanze Carlo Mancuso: «Siamo estremamente soddisfatti dell’interesse che ha suscitato la manifestazione: ci hanno raggiunto a Castagnole tanti e importanti rappresentanti delle istituzioni; così come numerosi sono stati i produttori che hanno portato in concorso le loro nocciole. Non si è riusciti quest’anno a determinare il prezzo, ma auspico che possa proseguire la grande tradizione della fiera castagnolese come punto di riferimento per le prime quotazioni dell’annata corilicola».