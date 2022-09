Consegnato al Polo Culturale e Museale uno degli ultimi Bus storici di Torino

Questa mattina mercoledì 7 settembre è stata prelevata da Rivoli l’ Unità Mobile di Sopravvivenza “Endurance” che verrà portata a La Spezia, presso la sede del Polo Culturale e Museale al fine di essere restaurata dinamicamente.

Alle ore 12,00 in via Isonzo (area parcheggio) la Presidente del Museo dei Trasporti Filotranviari di La Spezia dott. Silvia Tarca, prima di procedere con il prelevamento del mezzo, ha ringraziato il Comune di Rivoli per l’ attenzione dedicata alla salvaguardia del bus da quando non è più stato utilizzato, ovvero dal 2020, e le Forze dell’ Ordine per aver monitorato l’ area affinchè non venisse ‘cannibalizzato’.

“E’ stato possibile, attrezzando adeguatamente il bus nominato “Endurance” con la sostanziale collaborazione dell’ ASL TO3, aiutare le persone disagiate e senza tetto. – afferma il Sindaco Andrea Tragaioli – Si è cercato, nel tempo, di non trascurare l’ importanza dell’ assistenza e della solidarietà. Con la collaborazione delle Forze dell’ Ordine, lo si è preservato da danneggiamenti. Siamo lieti che il Polo Culturale e Museale dei Trasporti Autofilotranviari di La Spezia abbia deciso di recuperare, restaurare e detenere il mezzo presso le strutture museali.”

Il progetto “Endurance” era nato nel 2002 e realizzato in partnership tra l’ ASL5 Piemonte, il Comune di Rivoli e l’ Associazione “Isola di Arran” di Torino. Si trattava di un dormitorio realizzato a bordo di un bus precedentemente adibito ai trasporti urbani, ceduto dall’Azienda Torinese Mobilità. Il bus era stato adeguatamente approntato ed attrezzato con cuccette, servizio bagno e doccia, cucina, armadietti, cassetti, TV, per rendere la struttura accogliente e la permanenza a bordo confortevole.

Undici posti letto, dieci per gli ospiti e uno per l’operatore (otto riservati agli uomini, due alle donne), per offrire un letto, un pasto caldo, un luogo dignitoso a chi si trovava in difficoltà.

Endurance ha dato ospitalità a più di 20.000 persone. Il Museo ha deciso di preservare e restaurare questo mezzo anche se non più allestito ad autobus per la sua storia e la sua rarità ( ad oggi è l’unico FIAT 421 Viberti esistente e funzionante).