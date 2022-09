Sgomberato immobile sottratto alla ‘Ndrangheta, la famiglia viveva ancora lì 10 anni dopo la confisca

E’ stata sgomberata ieri la villa di Giuseppe Fazari, a San Giusto Canavese. L’immobile, di 280 metri quadri, era stata confiscata nel 2015 quando il processo MInotauro ha riconosciuto Fazari come uno dei capi della ‘ndrina di San Giusto. Fino ad oggi però hanno ancora vissuto lì la moglie e il figlio del boss, che intanto ha finito di scontare la sua pena a otto anni di reclusione.

La confisca risale in realtà al 2012. Sono quindi passati 10 anni nei quali i familiari di Fazari hanno vissuto nell’immobile. Secondo un rapporto presentato da Libera Piemonte a maggio 2022 il 77 per cento dei beni confiscati alla ‘ndrangheta in Piemonte restano, ad oggi, inutilizzati e senza una destinazione.