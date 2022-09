Gran finale della Fiera di Carmagnola con Mario Biondi e tante gustose proposte

La kermesse che rende protagonista l’ortaggio per eccellenza del territorio volge al termine con un incredibile afflusso di visitatori e un programma ricco di appuntamenti. La storica manifestazione, che nel 2022 punta i riflettori su sostenibilità e temi del green, vede ancora in queste giornate moltissime iniziative e numerosi ospiti di rilievo tra incontri, talk show, cultura ed eventi musicali.

Nell’area espositiva di 10.000 mq con 2500 posti a sedere e oltre 200 espositori, il gusto è protagonista con pietanze per tutti i gusti nelle cene e nel pranzo della domenica del Ristorante della Fiera, nella storica “Piazza dei Sapori” di Piazza Mazzini, nel “Villaggio del Territorio” della Zona del Salone Fieristico di viale Garibaldi, nel “Pizza Village Solidale” nel Giardini Unità d’Italia con 1 euro per ogni pizza che sarà devoluto alla Fondazione di Comunità di Carmagnola, il “Mercato dei produttori del Consorzio” In Via Gobetti e Piazza Mazzini, vari street food nei Giardini del Castello e in altre aree.

Nella giornata di sabato 10 settembre, nel Salotto della Fiera di Piazza Sant’Agostino, nel pomeriggio sono in programma i talk show condotti daRenata Cantamessa “Fata zucchina” su temi di sostenibilità, imprenditorialità nel settore agro-alimentare, salute e benessere, tra i quali alle 18:30 l’incontro intitolato “Allevamenti e cambiamenti climatici: come ridurre l’impronta ecologica della zootecnia”, con la partecipazione del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino.

Sempre sul grande palco della Piazza, alle ore 21 sarà protagonista LA COPPIA DELL’ESTATE FORMATA DA TINTO E ROBERTA MORISE, che porterìanno a Carmagnola l’energia che hanno regalato ai telespettatori di Rai 1 da inizio giugno con Camper, trasmissione che ha avuto un grande successo di critica e ascolti, terminata proprio nella giornata di venerdì.

A Il Foro festival di Piazza Italia, appuntamento alle ore 21 con la voce unica di MARIO BIONDI, per una data del suo “Romantic Tour”. In molti, ascoltando per la prima volta alla radio la sua “This is what you are” nel 2006 immaginavano che a a interpretarla fosse un robusto cantante afro-americano di mezza età. Invece a cantare era Mario Biondi, catanese che aveva allora trentacinque anni e la pelle bianca… da allora la sua carriera è in costante crescendo (posti in piedi 20 € + ddp; posti a sedere 30 € + ddp).

Nel Ristorante della Fiera, allestito nel Salone Fieristico di Garibaldi in collaborazione con il ristorante “La cucina piemontese” di Vigone, è in programma l’oramai tradizionale “INSIEME PER LA RICERCA”, cena di gala a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, con buona parte del ricavato che verrà devoluto agli studi di ricerca della Fondazione, da parte della Banca Territori del Monviso. La cene è a pagamento con menù completo in fieradelpeperone.it e prenotazione obbligatoria ai numeri 380.3264631 – 380.7102328

in Piazza Verdi a Cà Peperone, alle ore 16.30 saranno ospiti gli chef del ristorante stellato “Casa Vicina” di Torino che presenteranno un piatto inedito: “Il ricoperto di Torino al peperone rosso di Carmagnola”, un gelato al peperone ricoperto di una finissima camicia di cioccolato bianco al peperone.

Alle ore 17 nella Biblioteca Comunale di Via Valobra 102 è in programma il CONVEGNO “AGRICOLTURA, TERRITORIO E SOCIETÀ” organizzato dal Comune in collaborazione con l’Accademia di Agricoltura di Torino.

I temi trattati saranno:

– territori, paesaggi e contesti della zona 11 Chierese-Carmagnolese della Città Metropolitana Torinese;

– piano strategico PAC 2023 – 2027: proposte per lo sviluppo rurale;

– l’agricoltura di oggi tra sfide e opportunità.

Tra i vari interventi sono previsti quelli del Sindaco di Carmagnola, di Enrico Gennaro -presidente Accademia di Agricoltura di Torino, di Ugo Baldi – presidente Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese, di Domenico Tuninetti – presidente Consorzio del Peperone di Carmagnola e di Annamaria Valsania della Regione Piemonte, referente per ciò che riguarda programmazione, coordinamento, sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

Tra le proposte della giornata conclusiva di domenica 11 settembre alle ore 16, è in programma un evento con la partecipazione di MARIA TERESA RUTA nel quale verrà presentato “Pepé, una vita piena di scatti. Storia autentica di un paparazzo”, libro di Cristiano Sabre e Francesca Staltari dedicato alla vita professionale e privata di Pepè, al secolo Giuseppe Staltari, fotografo partito da Torino e poi consacratosi su tutti i grandi palcoscenici con scoop pubblicati sui principali giornali di tutto il mondo.

A Cà peperone alle ore 16.00 è in programma un evento con i consigli di accostamento tra peperoni e pesce da parte di Beppe Gallina della storica pescheria di Torino.

Alle 18:30 nel “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino Renata Cantamessa “Fata Zucchina” conduce il talk show intitolato “Novel food: dal successo delle proteine vegetali ad insetti e microalghe”, con la partecipazione di Nutrizione in Cucina Academy, Italian Cricket Farm e Pasta Berruto

Al Foro festival dalle ore 21 inizierà una scatenata Dagma Night ad ingresso gratuito. Protagonisti sono artisti piemontesi che sanno come far scatenare i più giovani e non solo loro. In console, sul palco, l’energia di Molinhero, ovvero la musica e lo show Roberto Molinaro, Greta Tedeschi, Visco, Juno O (vocalist) e Danilo El Paris (MC) (ingresso libero).

I MUSEI E LE MOSTRE, LA PRINCIPALE DEDICATA A FRANCESCO CASORATI

Come da tradizione sono numerose anche le proposte culturali dei bellissimi musei carmagnolesi a cura dell’Assessorato alla Cultura e dell’Associazione MuseInsieme.

Per ciò che riguarda l’arte, in collaborazione con l’Archivio Casorati a Palazzo Lomellini si potrà visitare la mostra “Tra magia e geometria. La Pittura di Francesco Casorati. Un percorso artistico indipendente”. Il prestigioso allestimento ripercorre attraverso una trentina di opere, le tappe più significative della lunga carriera dell’artista, suddividendola in quattro “focus” principali dedicati per scelta solo alle sue opere pittoriche e selezionate per il loro significato emblematico dalla curatrice Elena Pontiggia, che, nel suo saggio introduttivo al catalogo, sottolinea il carattere del tutto originale e indipendente del percorso artistico di Francesco Casorati.

Nella Chiesa di San Filippo si potrà invece visitare anche la grande esposizione temporanea “Nel Cuore di Maria – 5 secoli di devozione”, dedicata al 500° anniversario del primo Voto che la comunità cittadina espresse all’Immacolata Concezione Vergine Maria, Patrona della Città. L’esposizione propone una simbolica rappresentazione di quanto avvenne nel novembre 1522 in piazza Sant’Agostino ed accoglie importanti opere d’arte appartenenti al patrimonio artistico di Carmagnola, come gli ex voto commissionati dalla Città ed altre meravigliose opere che vengono presentate per la prima volta al pubblico dopo i recenti restauri.