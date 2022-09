Il miracolo sportivo dell’Atalanta è made in Torino e Piemonte: le storie di Gian Piero Gasperini e Luca Trucchi.

L’Atalanta prima in classifica nel campionato di Serie A che da anni ottiene successi in Italia e Europa ha delle profonde radici piemontesi e torinesi : Gian Piero Gasperini e Luca Trucchi.



Torinese, nato a Grugliasco e cresciuto calcisticamente nella Juventus, è l’allenatore Gian Piero Gasperini considerato uno dei migliori mister di’Italia e d’Europa.

Gian Piero Gasperini classe 1958 ha giocato come centrocampista nella Juventus, Reggiana, Palermo, Cavese, Pistoiese, Pescara, Salernitana e poi Vis Pesaro.

Il 10 settembre 2019 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Bergamo e il 27 novembre 2019 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Sauze d’Oulx.

Come allenatore ha iniziato con le giovanili della Juventus portando la squadra Primavera al successo nel Torneo di Viareggio 2003. E’ iniziata poi la sua carriera a Crotone portando la società calabrese alla promozione in Serie B.

Nell’estate 2006 diventa allenatore del Genoa che guida alla promozione in Serie A nel giugno 2007 e poi addirittura al quinto posto in serie A e quindi in Europa League.

Nell’estate 2011 firma un contratto di due anni con l’Inter che pero dura meno di un anno per cui a settembre 2012 diventa l’allenatore del Palermo dove rimane per meno di un anno per poi tornare al Genoa raggiungendo anche il 6º in Serie A.

Il 14 giugno 2016 inizia la sua avventura a Bergamo con l’Atalanta che in pochi anni è diventata uda della maggiori protagoniste del calcio italiano, riconosciuta per un calcio spettacolare e spumeggiante. L’Atalanta ha anche guadagnato visibilità e credibilità in Europa sia in Europa League che in Champions League.

Con Gian Piero Gasperini ha continuato a lavorare come preparatore atletico in tutti questi anni Luca Trucchi che è oramai considerato uno dei migliori in Italia.

Luca è figlio d’arte di una famiglia di grandi sportivi, il padre Giuseppe Trucchi è stato per anni direttore tecnico dell’ISEF di Torino e preparatore di Juve e Toro, il fratello Fabrizio è medico specializzato in ortopedia. Dopo una buona carriera in diversi sport e la laurea all’ISEF ora Suism Luca Trucchi ha iniziato a seguire alla fine degli anni 80 le giovanili del Toro, per poi passare alla Juventus e diventare collaboratore storico di Gian Piero Gasperini dal 2006 a oggi.

Luca Trucchi si racconta in una intervista di Sledet