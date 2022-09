La Mole sulla copertina del nuovo libro di Geronimo Stilton

Geronimo Stlton in viaggio in Italia e in visita a Torino. Il nuovo libro “Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell’Italia” arriverà in tutte le librerie il 13 settembre.

Una grande avventura alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali dell’Italia, dai capoluoghi alle chicche meno conosciute, confezionate in un libro speciale da regalare, con la sovraccoperta che diventa un poster dell’Italia.

Un progetto importante, nato dalla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per conoscere “lo Stivale” e per promuovere il nostro Bel Paese, senza dimenticare il divertimento marchio di fabbrica di Geronimo Stilton.

La caccia al tesoro farà ovviamente tappa in Piemonte, dove Geronimo arriverà dal traforo del Monviso direttamente a Torino, tra Museo del Cinema, Museo dell’Automobile e Mole Antonelliana. Prenderà parte anche a una gita in bicicletta lungo il Po sulla VENTO, la pista ciclabile che dovrà collegare Venezia e Torino, per finire con una visita alle Isole Borromee sul Lago Maggiore

Nel Diario di viaggio esplorerà il Geoparco della Valsesia e della Valgrande e scalerà il Monviso.