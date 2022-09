Il comune di Verbania cerca un/a amministrativo/a ultra 45enne disoccupato tramite Agenzia Piemonte Lavoro

Segnaliamo che è possibile presentare domanda per far parte di un cantiere di lavoro per disoccupati in condizione di particolare svantaggio. E’ possibile candidarsi ESCLUSIVAMENTE ON LINE E’ dal 28 al 30 settembre sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro, per un posto da Amministrativo/a con età superiore o uguale a 45 anni presso il Comune di Verbania.

L’iniziativa persegue la finalità di ridurre il disagio economico e sociale di persone disoccupate, prive di ammortizzatori sociali e con ridotte possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro.

“Abbiamo partecipato a questo bando – conferma il sindaco di Verbania Silvia Marchionini – per aiutare per quanto possibile chi è in difficoltà, proseguendo un impegno che si somma ai numerosi altri cantieri di lavoro che abbiamo organizzato come Comune di Verbania in questi ultimi anni”.

Link per presentare domanda https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=936

Foto di Alessandro Vecchi, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons