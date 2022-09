Dati di affluenza alle urne per il voto delle elezioni politiche 2022 alle 12 del 25 settembre

Alle 12 di oggi, domenica 25 settembre 2022, per le elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana sono andati al voto il 19,21% dei cittadini aventi diritto. Leggero calo rispetto alla precedente tornata di cinque anni fa in cui a mezzogiorno si erano recati alle urne il 19,43% degli italiani. I dati per la Camera sono definitivi con l’affluenza di tutti e 7.904 comuni italiani. Si aspettano le affluenze per il voto al Senato

In Piemonte si osserva una situazione sostanzialmente stabile con l’affluenza al 20,48% rispetto ai 20,42% delle scorse elezioni. Sono stati comunicati i dati di tutti e 1.181 comuni.

In molti seggi fin dalla mattina si sono riscontrate code, imputabili alla procedura più lenta dovuto al controllo e alla registrazione del tagliandino antifrode.