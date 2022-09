I dati delle affluenze alle urne per il voto delle elezioni politiche 2022 alle ore 19

Calo dei votanti alle 19 di domenica 25 settembre per le elezioni politiche per la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana rispetto a quattro anni fa. Il dato provvisorio delle ore 19:24 mostra una percentuale del 51,40% con l’affluenza di 6.921 su 7.904 comuni.Rispetto a quattro anni fa che mostrava un numero di votanti del 59,33%, ci sono quasi 8 punti percentuale in meno.

In Piemonte, di cui sono stati comunicati i dati di affluenza di 1.070 su 1.181 comuni hanno votato il 53,57% alle 19. Alla stessa ora nella scorsa tornata si sono recati alle urne il 61,88% dei piemontesi.

Le code registrate in molti seggi sono quindi imputabili alla lungaggine della procedura di conferma e rimozione del tagliando antifrode, piuttosto che a un aumento di votanti.

Aggiornamento:

Il dato definitivo dei 7.904 comuni italiani comunicato alle ore 20:28 mostra un’affluenza del 51,16%, in netto calo rispetto al 58,40% delle scorse elezioni politiche.

In Piemonte hanno votato il 53,61% degli aventi diritto, con un differenza di 8,24 punti percentuale rispetto al 61,85% del maggio 2018.