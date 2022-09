Sono 254 i vaccinati contro la COVID-19 di oggi, domenica 25 settembre, in Piemonte di cui a 3 è stata somministrata la prima dose, a 6 la seconda, a 35 la terza e a 210 la quarta.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono state inoculate 10.334.867 dosi, di cui 3.341.880 come seconde, 2.946.441 come terze, 441.130 come quarte. Le dosi somministrate di vaccino bivalente sono 11.336, quelle di Novavax 3.778