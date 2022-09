Sono 1.754 le persone vaccinate contro il Covid-19 oggi, lunedì 26 settembre, in Piemonte (a 126 la prima dose, a 32 la seconda, a 82 la terza, a 1.514 la quarta).

Dall’inizio della campagna inoculate 10.336.760 dosi, di cui 3.341.917 come seconde, 2.946.637 come terze, 442.767 come quarte. Le dosi somministrate di vaccino bivalente sono 11.428, quelle di Novavax 3.781