Tutto pronto per la Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri

Il Sindaco Paolo Montagna, l’Assessore Angelo Ferrero e il Presidente dell’Associazione per la Valorizzazione della Trippa d’ Muncalè Onlus Roberto Frassati hanno presenziato lunedì 26 settembre 2022 alla Conferenza Stampa della Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri 2022, dove è stato presentato ufficialmente il programma della manifestazione.

L’Associazione per la Valorizzazione della Trippa d’ Muncalè Onlus, con il contributo e il patrocinio del Comune di Moncalieri e con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Camera di Commercio di Torino e di Turismo Torino e Provincia, ha il piacere di presentare una delle manifestazioni più amate e attese del panorama fieristico autunnale.

La prima edizione della Fiera si è svolta nel 2009 e ogni anno (escluso il 2020 causa Covid) si è ripetuta, tornando in questa edizione alla sua versione completa, dopo il solo Pentolone del 2021. La prelibata Trippa di Moncalieri, una delle più buone al mondo, è il fulcro della Fiera a lei dedicata e vede, come ogni edizione, unirsi a lei stand enogastronomici con buon cibo di qualità di ogni tipo, per tutti i gusti ed esigenze alimentari. Allo stand de La Tripa ‘d Muncalè, Sponsor tecnico dell’evento e nota azienda moncalierese leader nel settore, si uniscono infatti numerosi espositori, oltre ad hobbisti e artigiani, che garantiscono con i loro prodotti e le loro specialità una variegata offerta per un ampio pubblico, adulto e bambino.

La Fiera aprirà al pubblico alle 11 di sabato 1 ottobre e alle 12 ci sarà la cerimonia di inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni e della Filarmonica di Moncalieri. Per tutto il giorno gli stand enogastronomici con specialità alimentari di ogni tipo e artigianali saranno aperti. In Fiera ci sarà il fiorentino Indro Neri, uno dei massimi esperti di trippa nel mondo, cultore della Trippa e del Salame di Trippa di Moncalieri: parteciperà e risponderà alle domande del pubblico sulla sua materia preferita. Allo stand della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Moncalieri ci saranno dimostrazioni utili per tutti, svolte con la simpatia e la gentilezza che accompagna i Volontari della C.R.I.

Nello spazio de Il Meglio del Meridione, il titolare dell’omonima azienda moncalierese di panettoni, Giovanni Decuzzi, che esporta quasi tutta la sua produzione all’estero, si farà

conoscere per la prima volta nella sua Città, facendo assaggiare a tutti coloro che lo desidereranno i suoi apprezzati panettoni. Durante la due giorni dedicata alla Trippa, sarà presente lo stand del Comitato delle manifestazioni della Sagra del Ciapinabò di Carignano, per una deliziosa anteprima della manifestazione che si svolgerà la settimana successiva a quella della Trippa. Presente al PalaExpo anche quest’anno Vivere Moncalieri, dove si potranno avere informazioni sulla Città e le sue iniziative. In Fiera Trippa come sempre i bambini avranno uno spazio dove un’animazione dedicata li intratterrà in entrambi i giorni di apertura della Fiera e alla domenica potranno anche partecipare al Torneo di Giochi per ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni presso l’area di Creativamente. Il sabato sera dalle 21 alle 24 ci sarà musica dal vivo con il Polidoro Group e Manuela Trucco, con uno spazio appositamente allestito dove poter ballare, in collaborazione con la Scuola di Ballo JDS di Moncalieri di Denise Abrate.

Domenica 2 ottobre la Fiera aprirà i battenti alle 10, ma la cottura della Trippa alla Savoiarda nel Pentolone comincerà ben prima dell’alba, intorno alle 5, sotto la regia delle maestranze de La Tripa d’Muncalè. Per tutto il giorno gli stand saranno aperti e si potranno gustare le molte specialità enogastronomiche a disposizione. Alle 12 ci sarà la cerimonia di assaggio ufficiale della Trippa del Pentolone da parte della Confraternita della Trippa di Moncalieri che decreterà il giusto punto di cottura e a seguire alle 12.30 (il momento esatto però dipenderà anche da quando i 25 quintali di quinto quarto saranno cotti a puntino: ogni volta è diverso), comincerà la distribuzione della Trippa a coloro che hanno acquistato il tagliando che ne da diritto alle apposite casse presenti al PalaExpo. Parte del contenuto del Pentolone sarà devoluto al Banco Alimentare, Charity Partner della Fiera per il secondo anno, che, attraverso la sua rete distributiva, consegnerà i pasti alle persone bisognose. Nella giornata di domenica la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Moncalieri farà altre dimostrazioni utili per tutti. Nel pomeriggio tornano in Fiera le esibizioni di danza amate da colui che ha portato avanti per anni la manifestazione ideata dal figlio Luca: il compianto Paolo Casto. Ci sarà, infatti, la danza del ventre di Aziza – con il suo Centro omonimo, Maestra e artista celebre anche all’estero di quest’arte antica – con le sue allieve e poi ci saranno quelle della Scuola di Ballo JDS – fondata e gestita dall’ex ballerina di livello internazionale e insegnante professionale di danza Denise Abrate di Moncalieri. La conduttrice Elia Tarantino e le telecamere della trasmissione televisiva Mosaico riprenderanno l’Evento nella giornata di domenica. Alle 21 la Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri 2022 chiuderà i battenti, dando a tutti un Arrivederci alla prossima edizione.