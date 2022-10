Coltiviamo la cultura: il 16 ottobre prima festa dell’Agricoltura nelle dimore storiche

Domenica 16 ottobre si terrà la prima edizione di “Coltiviamo la cultura: prima Festa dell’Agricoltura nelle dimore storiche”, promossa dai gruppi giovani di ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane, e Confagricoltura Anga.

In tutta Italia numerose dimore storiche apriranno le loro porte per ospitare le aziende agricole del territorio: una straordinaria opportunità per promuovere sia quei particolari beni culturali rappresentati dagli immobili privati di interesse collettivo, sia quei prodotti agroalimentari tipici del territorio delle regioni coinvolte.

Dieci le dimore storiche aderenti all’iniziativa e circa quaranta le aziende agricole in sette regioni: Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia.

Per la provincia di Alessandria hanno aderito il Castello di Piovera, ad Alluvioni Piovera, e il Castello di Tagliolo Monferrato. Il taglio del nastro è previsto alle 10 e la chiusura della giornata alle 18.

Scopo della manifestazione è di porre al centro lo stretto legame tra il mondo agricolo e quello delle dimore storiche, mostrando a cittadini e istituzioni la centralità di questo connubio che è identificativo del nostro Paese. L’iniziativa mira anche a sottolineare l’importanza della riscoperta di un turismo che sa esaltare il legame indissolubile tra cibo e territorio.

“Le dimore storiche, legate fin dal passato all’attività agricola, ritornano aprendo al pubblico per l’intera giornata del 16 di ottobre dando agli ospiti la possibilità di visitare la dimora e l’opportunità di acquistare e degustare i prodotti di eccellenza tipici della nostra regione. Ogni dimora metterà a disposizione le sue diverse caratteristiche architettoniche per ospitare le aziende di Confagricoltura”, spiega Alessandro Calvi di Bergolo, consigliere nazionale Adsi.

Per Carlo Monferino, presidente Anga Alessandria “La festa dell’Agricoltura è un’opportunità per i giovani di trovare momenti di congiunzione tra passato e futuro, guardando alla cultura, alla storia e, nel contempo, al futuro ed all’innovazione”.

“Siamo lieti di essere parte di questo evento che vede la collaborazione tra Anga e Associazione Dimore Storiche. Per la provincia di Alessandria hanno aderito due strutture prestigiose come il Castello di Piovera e il castello di Tagliolo Monferrato che ben valorizzano il patrimonio storico e culturale del nostro territorio, insieme a quello agricolo. Non dimentichiamo, infatti, che storia, cultura e agricoltura hanno da sempre un forte legame”, sono le parole Paola Maria Sacco, presidente di Confagricoltura Alessandria.

“Auspichiamo che, dopo questa prima edizione, possa proseguire la collaborazione nell’ottica di promuovere le eccellenze storiche ed enogastronomiche di cui il nostro territorio è ricco”, ha aggiunto Cristina Bagnasco, direttore di Confagricoltura Alessandria.