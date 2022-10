Carmagnola, accoltella il suo titolare durante una lite

Ha preso un coltello da cucina e ha accoltellato il suo titolare che minacciava di licenziarlo se gli avesse causato ancora dei problemi. E’ successo domenica sera, a Carmagnola, in provincia di Torino.

Vittima dell’aggressione è un uomo di 43 anni titolare di una ditta di pulizie e residente in Lombardia, trasportato d’urgenza in ospedale dagli uomini del 118 ma che per fortuna non ha riportato gravi feriti.

L’aggressore, invece, è un uomo di 25 anni arrestato per tentato omicidio.

Secondo quanto si apprende sembrerebbe che l’aggressione sia nata da un litigio: arrivato a Carmagnola il titolare si è recato a casa del dipendente; a quel punto ha minacciato di licenziarlo se avesse continuato a dare problemi a causa dell’alcol e della gestione dei clienti.

In quel momento però è scoppiata la scintilla: il 25 enne ha impugnato un coltello e ha sferrato tre colpi al titolare.

Fortunatamente il 45enne, non essendo stato colpito in maniera grave, è riuscito a scendere in strada e ha chiamato gli uomini del 112. Che, giunti sul posto, hanno fermato e arrestato l’aggressore.