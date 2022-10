Quando si può accendere il riscaldamento in Piemonte. In regione si può partire dal 22 ottobre

A causa delle restrizioni legate alla crisi energetica seguente alla guerra in Ucraina quest’anno occorre prestare molta attenzione al riscaldamento domestico.

L’accensione dei riscaldamenti dipende dalla normativa in vigore e dalla decisione a maggioranza dell’assemblea condominiale. La normativa in vigore stabilisce infatti la data di accensione/spegnimento dei riscaldamenti e il numero massimo di ore giornaliere in cui l’impianto può rimanere accesso in relazione a delle zone climatiche definite anche fasce climatiche in cui si trova un Comune.

Per l’accensione del riscaldamento dell’anno 2022 – 2023 abbiamo una una diminuzione delle ore e del periodo complessivo di riscaldamento. Il governo ha deciso di diminuire di 15 giorni il periodo di riscaldamento e diminuire di un ora al giorno l’erogazione di calore.

Le sei zone climatiche in cui è divisa l’Italia (classificate con le lettere A-F) vengono identificate attraverso i Gradi Giorno, un indice che rappresenta il clima medio di un Comune indipendentemente dal luogo geografico.

Il Piemonte è per buona parte nella zona E, escludendo le zone alpine e appenniniche che rientrano nella zona F

Accensione riscaldamenti 2022 e spegnimento 2023 con zone climatiche, date previste, orario massimo di accensione

ZONA CLIMATICA PERIODO ACCENSIONE-SPEGNIMENTO ORARIO

ZONA F (colore blu) nessun limite di accensione e di durata nel giorno

ZONA E (colore azzurro) da 22 ottobre a 07 aprile – 13 ore al giorno

ZONA D (colore arancione) da 08 novembre a 07 aprile – 11 ore al giorno

ZONA C (colore verde) da 22 novembre a 23 marzo – 9 ore al giorno

ZONA B (colore giallo) da 08 dicembre a 23 marzo – 7 ore al giorno

ZONA A (colore rosso) da 08 dicembre a 07 marzo – 5 ore al giorno

All’interno della Zona F rientrano i comuni più freddi in cui si registrano gradi giorno superiori a 3.000 e per questo motivo gli impianti di riscaldamento centralizzati possono essere accesi senza alcuna limitazione.